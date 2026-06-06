Il San Giorgio Futsal Asd conquista il titolo nazionale Us Acli di calcio a 5 e scrive la pagina più importante della propria storia sportiva. La formazione arbëreshe si è laureata campione d'Italia a Cesenatico, nelle finali nazionali inserite nell'edizione 2026 di "Sport in Tour", la manifestazione dell'Unione sportiva Acli che chiude la stagione agonistica.

Dal 31 maggio al 2 giugno, sulla Riviera romagnola, otto squadre provenienti da diverse regioni italiane si sono contese il titolo nazionale. In finale la compagine guidata da Antonio Pizzarello ha superato l'A.S. Don Marano di Cosenza con il punteggio di 4-2, conquistando il gradino più alto del podio.

Un risultato storico per il sodalizio di San Giorgio Albanese, piccolo centro del cosentino, che ha saputo imporsi lungo tutto il percorso della competizione, superando avversari più quotati fino all'atto conclusivo.

Le finali nazionali si sono svolte nell'ambito di Sport in Tour 2026, evento che ha richiamato a Cesenatico circa 3.200 atleti provenienti da 52 province italiane, impegnati nelle finali nazionali di diverse discipline sportive, tra cui futsal, basket, tennis e arti marziali.

La squadra campione d'Italia, capitanata da Simone Spezzano, è composta da Alfredo Gabriele, Alberto Esposito, Stefano Triolo, Alessandro Bruno, Alfredo Algieri, Cosimo Cavallo, Cristof Pizzarello, Davide Gabriele, Giorgio Biondino, Luca Gallo, Majid Nojdar, Mario Scavello, Nunzio Altomari, Salvatore Gaccione, Francesco Perri e Federico Toscano.

«È una giornata che resterà nella storia del nostro paese – ha dichiarato il sindaco di San Giorgio Albanese, Gianni Gabriele –. Questi ragazzi hanno portato il nome di una piccola comunità arbëreshe sul tetto d'Italia, dimostrando che dai nostri territori possono nascere storie di grande valore». Il successo premia il lavoro di una società cresciuta lontano dai riflettori e che oggi può celebrare il più prestigioso traguardo della propria storia, portando a San Giorgio Albanese la coppa nazionale Us Acli di calcio a 5.