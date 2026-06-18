Ben 344 panchine in carriera finora e numeri da vero veterano del calcio dilettantistico e, perché no, anche semi-dilettantistico. Mister Saverio Gregorace si conferma essere tra i grandi del panorama dilettanti regionale e lo ha dimostrato anche nell'ultima stagione, portando l'Isola Capo Rizzuto a una salvezza faticosa per via anche di una rosa che, col passare delle domeniche, si era ridotta all'osso. Il tecnico, originario di Guardavalle, però non si è mai demoralizzato ed è in questi casi che ha dimostrato la sua grandezza.

I numeri di Gregorace

Le già menzionate 344 panchine (313 in campionato) sono solo l'iceberg di un percorso calcistico che non tutti possono vantare, basti pensare che da nove anni consecutivi allena nel campionato di Eccellenza tra Soriano, Scalea e Isola Capo Rizzuto. Cosa ancora più rilevante, inoltre, in tutti questi nove anni mai un esonero da parte delle società a conferma della professionalità e della dedizione che ci mette in campo.

Il dominio nel biennio di Promozione con il Soriano e, l'anno successivo, la vittoria del campionato che gli apre le porte a un'Eccellenza che non lascerà più, indelebili anche le stagioni con lo Scalea dove sono arrivate gioie inaspettate. Tornando al presente, dopo il biennio passato in giallorosso, Gregorace è nuovamente sulla piazza pronto a scrivere un'altra pagina indelebile nella sua lunghissima carriera. Un nome che sicuramente è legato a doppio filo con l'Eccellenza, perché ci sono nomi e cose che non possono stare separati per lungo tempo.

Insomma, in un mercato estivo che sta per entrare nel vivo, c'è uno dei tecnici più importanti del panorama dilettantistico regionale che cerca panchina.