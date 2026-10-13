Il San Nicola ChiaravalleSoverato stenta a decollare e conferma un avvio di campionato in salita. Nelle prime cinque giornate del torneo di Eccellenza, la compagine neopromossa ha collezionato appena quattro punti, frutto di un solo successo all'attivo. Un ruolino di marcia decisamente magro rispetto alle ambizioni estive della società che, pur sapendo che la strada per la salvezza è ancora lunga e il tempo per recuperare non manca, ha deciso di intervenire subito per dare una scossa decisiva all'ambiente.

Il comunicato ufficiale

A fare da detonatore per il cambio di guida tecnica è stata la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Paolana, dove i biancorossi sono usciti sconfitti per 2-0. Un KO che ha spinto la dirigenza a sollevare dall'incarico l'allenatore Marco Pisano e il suo vice Alberto Fossella.

Nelle ultime ore la società ha reso nota la decisione attraverso una nota ufficiale: «La società desidera ringraziarli per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante il percorso alla guida della squadra. A loro vanno i più sinceri auguri per il prosieguo della carriera sportiva e per le future soddisfazioni personali e professionali».

Scatta il toto-allenatore: Papaleo in pole position

Con il ribaltone in panchina, in casa San Nicola ChiaravalleSoverato è subito scattato il casting per individuare il nuovo profilo a cui affidare la rosa.

Il nome più caldo e papabile al momento è quello di Giuseppe Papaleo. Il tecnico è attualmente libero dopo la brillante cavalcata dello scorso anno alla guida dello Stilomonasterace, condotto fino al terzo posto in classifica e alla finale playoff nel massimo campionato regionale. A favorire l'eventuale approdo di Papaleo ci sarebbe anche un fattore tattico e d'spogliatoio non indifferente: all'interno dell'organico del San Nicola figurano infatti diversi elementi che l'allenatore ha già valorizzato e allenato nella sua precedente esperienza.

Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi per definire l'accordo e consegnare la squadra alla nuova guida tecnica prima del prossimo turno di campionato.