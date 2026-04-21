Mancano due giornate e 180 minuti per decidere quali saranno le squadre che si giocheranno i playoff nel campionato di Promozione B e, tra queste, in lizza c'è anche Sc Soverato. Attualmente al terzo posto, la compagine di mister Francesco Lomonaco domenica sarà impegnata in una sfida chiave e probabilmente decisiva, dal momento che di fronte ci sarà la Pro Pellaro attualmente quarta e a meno due lunghezze.

Possibile divorzio

Una stagione sicuramente positiva per il club che, nell'estate scorsa, era nato dalla fusione con il San Nicola-Chiaravalle gestito dal presidente Pasquale Fera dal Soverato del patron Mancini. Una comunione d'intenti che ha portato solo frutti positivi. Agli sgoccioli di questa stagione, però, potrebbe arrivare qualche cambiamento all'interno della società: Pasquale Fera potrebbe lasciare.

A prescindere dal suo impegno con Sc Soverato, da qualche tempo circolava la voce di un "flirt" con la Vibonese e durante lo "Speciale Vibonese", andato in onda su LaC TV qualche tempo fa, lo stesso Fera lo ha fatto intuire. In ogni caso questo è un discorso diverso e che cammina in parallelo al presente e il presente, al momento, porta in grembo la possibile interruzione del rapporto tra patron Fera e Sc Soverato.

Sicuramente non l'ultimo arrivato, lo stesso Fera da sempre ha investito nello sport e, soprattutto recentemente, ha portato in alto il nome del San Nicola da Crissa partendo dalla Terza Categoria. In seguito le promozioni e le fusioni prima con il Chiaravalle e poi con il Soverato, confermando ampia visione progettuale. Nulla è ancora ufficiale per quel che riguarda il possibile divorzio, di certo è una possibilità e sullo sfondo potrebbe esserci la Vibonese. Ma questa è un'altra storia.