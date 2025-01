Sale l’aspettativa per il verdetto della giustizia sportiva sull’omologazione del risultato del match valevole per la 19esima giornata di Serie D: i campani denunciano presunte irregolarità nel tesseramento dell’ala francese

È atteso per domani, 23 gennaio 2025, il responso del Giudice sportivo sul caso Renelus. Cosa è successo? Dopo il pareggio per 1-1 tra Scafatese e Reggina, la società campana ha prima annunciato e successivamente presentato un ricorso al Giudice Sportivo riguardante il tesseramento dell’esterno offensivo francese.

La Scafatese, in particolare, ha sollevato alcune problematiche burocratiche inerenti al rinnovo del medesimo tesseramento. Una procedura obbligatoria per le società dilettantistiche che ingaggiano calciatori stranieri.

La Reggina – che attraverso le parole del Presidente Virgilio Minniti e del Dg Giuseppe Praticò si è detta fiduciosa – spera di non ricevere brutte notizie. Un’eventuale sconfitta a tavolino farebbe scivolare gli amaranto al quarto posto, a quota 41 punti, scavalcati proprio dalla Scafatese – che, con due punti in più, aggancerebbe il Sambiase a 42 punti. Una doccia fredda che l’intero ambiente reggino scongiura, per di più in un momento molto positivo per gli amaranto – che non perdono da 14 partite, l’ultima volta il 13 ottobre sul campo del Siracusa capolista.