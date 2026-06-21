Termina un'altra stagione in casa Scalea, con il club bianco/stellato che ha dato il massimo nel recente campionato di Promozione A dopo le difficoltà di inizio stagione. Adesso però c'è da programmare un'altra annata e servirà il supporto di tutti, non sono dei soci.

Convocata un'Assemblea straordinaria

A tal proposito, la società ha voluto programmare un'assemblea straordinaria fissata per giovedì 25 Giugno ore 21 al Ristorante La Playa di Scalea. L’incontro rappresenta un momento fondamentale per il futuro della società, durante il quale saranno definiti il nuovo Consiglio Direttivo e le linee programmatiche della stagione sportiva 2026/2027 riguardanti la Prima Squadra, la Juniores e l’intero Settore Giovanile.

Ecco l'appello del club: «Oggi più che mai è necessario fare squadra. Per questo motivo rivolgiamo un appello sincero e appassionato a tutti i tifosi, ai cittadini, agli operatori commerciali, alle associazioni, agli imprenditori e a tutte le persone che amano Scalea e ne condividono i valori sportivi e sociali. Lo Scalea vuole essere una casa aperta a tutti coloro che desiderano contribuire con idee, entusiasmo, competenze e passione alla costruzione di un progetto serio, ambizioso e duraturo».

Costruire il futuro

Insomma, si sta lavorando per tornare grandi e tornare a calcare il palcoscenico del campionato di Eccellenza da protagonista: «La nostra squadra non è soltanto una realtà sportiva - si legge - ma un patrimonio storico e identitario che da oltre un secolo rappresenta la città, i suoi colori, le sue tradizioni e il senso di appartenenza di intere generazioni. Difendere e rilanciare questo patrimonio è una responsabilità condivisa che richiede l’impegno e la partecipazione di tutta la comunità. L’assemblea sarà un’occasione concreta per confrontarsi, proporre idee e contribuire attivamente alla crescita della società, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro all’altezza della gloriosa storia bianco/stellata. Il futuro dello Scalea si costruisce insieme».