C’è emozione, applausi e un pizzico di nostalgia sugli spalti del “Ceravolo” in occasione della finale d’andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. Tra gli ospiti più acclamati dal pubblico giallorosso, infatti, anche Stefano Scognamillo, ex difensore delle Aquile, accolto con affetto dai tifosi presenti nell’impianto di via Paglia.

Scognamillo, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia del Catanzaro e tra gli artefici della storica promozione in Serie B, ha salutato il pubblico dalla tribuna tra sorrisi, selfie e cori dedicati. L’ex centrale difensivo non ha mai nascosto il forte legame con l’ambiente giallorosso e la sua presenza al “Ceravolo” ha riacceso il ricordo delle tante battaglie vissute in campo con la casacca delle Aquile.

Il difensore è apparso visibilmente emozionato mentre rispondeva all’abbraccio dei tifosi, che lo hanno accolto come uno di famiglia. Un segnale evidente di quanto il rapporto tra Scognamillo e la piazza catanzarese sia rimasto solido nonostante l’addio.