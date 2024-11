Mister Nevio Orlandi ne convoca 21. Nella lista non c’è Allegretti. Rossoblu in campo giovedì alle 18:30 in occasione delle semifinali contro il Gozzano. Pro Patria-Albissola l’altra partita

Tutto e pronto. Lo scudetto dilettanti entra nel vivo. In campo le semifinaliste. Alle ore 16:00 andrà in scena Aurora Pro Patria-Albissola allo stadio comunale di Rignano Sull’Arno (Via Roma 29, Firenze), mentre alle 18.30 sarà il turno di Gozzano-Vibonese allo stadio “V. Fedini” di San Giovanni Valdarno (Piazza Palermo – Arezzo). In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari saranno i rigori a sancire la squadra che accederà alla finale in programma sabato 2 giugno.

Designazioni arbitrali

Aurora Pro Patria-Albissola Arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto Assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Andrea Torresan di Bassano del Grappa Gozzano-Vibonese Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia Assistenti: Antonio Di Lauro di Frattamaggiore e Stefano Franco di Padova

Convocati Vibonese

Portieri: Mengoni, Spataro, Rayane

Difensori: Altobello, Silvestri, Lettieri, Franchino, Tito, Ciotti

Centrocampisti: Silvetro, Buda, Sowe, Obodo, Vacca, Da Dalt, Ba, Raso, Ascrizzi

Attaccanti: Bubas, Di Santo, Dorato