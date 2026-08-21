Il calcio giovanile rappresenta il tassello imprescindibile per costruire i campioni di domani, un patrimonio che richiede cura, dedizione e, soprattutto, guide competenti. In quest'ottica si muove la Segato Juventus Academy di Reggio Calabria, realtà da sempre attenta alla crescita e alla formazione dei giovani calciatori, pronti ad affacciarsi sia al panorama dilettantistico che a quello professionistico.

Per alzare ulteriormente l'asticella della qualità tecnica, la società reggina ha ufficializzato un nuovo e importante innesto societario: Mauro Mansueto è il nuovo Direttore Tecnico della formazione Under 17.

Esperienza e programmazione al servizio dei giovani

Dopo una lunga carriera trascorsa sui campi di gioco nel ruolo di allenatore, Mansueto porta nel progetto Segato un bagaglio di competenze maturato sul campo. Il suo compito principale sarà quello di affiancare lo staff guidato da mister Antonio Crupi, contribuendo in modo diretto alla programmazione, allo sviluppo del lavoro tecnico e alla crescita professionale dei ragazzi durante l'arco di tutta la stagione.

L'arrivo di una figura esperta come Mansueto conferma la meticolosità della scuola calcio nel circondarsi di profili qualificati, inserendo un tassello fondamentale nella strutturazione dell'Under 17. Un segnale chiaro per la nuova stagione: la Segato Juventus Academy si appresta ad affrontare i prossimi impegni con ambizione, organizzazione e la costante voglia di far crescere i propri talenti.