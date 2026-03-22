Era una partita fondamentale per entrambe perché poteva indirizzare o compromettere il cammino verso la salvezza in questo rush finale di stagione. Hanno cercato la vittoria sia Vibonese che Messina ma, alla fine, ciò che ne esce è un pareggio. Il secondo consecutivo per i rossoblù che continuano però a non segnare.

Il primo tempo

Nonostante la delicata posta in palio, entrambe le squadre giocano fin dai primi minuti senza paura e con propositività. Soprattutto i padroni di casa cercano di imporre subito il ritmo e, dopo sette minuti, si rendono davvero pericolosi: azione manovrata al limite dell'area di Di Gilio che trova il corridoio, a tagliare l'area di rigore, per trovare Carnevale con quest'ultimo però che sbaglia davanti al portiere. Un minuto più tardi è Caiazza a far tenere la guardia alta al portiere messinese con una gran botta dalla distanza, di poco a lato.

Al quarto d'ora ci prova il Messina con una violenta conclusione di Zucco dal limite, pallone però di poco alto sopra la traversa. Passano cinque minuti però e i peloritani vanno vicinissimi al vantaggio con Saverino che, praticamente all'altezza del dischetto, strozza forse troppo il pallone e chiude il tiri di pochissimo alla destra di Marano. Al ventottesimo ospiti ancora pericolosi, stavolta su calcio di punizione, con Zucco che si incarica della battuta e mette in mezzo una sorta di tiro-cross che Marano è costretto a smanacciare. Al quarantaquattresimo ancora Messina clamorosamente vicino al gol, sempre su calcio piazzato e sempre con Zucco che crea ancora una volta una conclusione con una direzione velenosissima.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con il botta e risposta tra le parti e con i giallorossi che vanno, ancora una volta, vicini al vantaggio con uno schema su calcio d'angolo che vede protagonista il solito Zucco che, da posizione defilata, impegna e non poco Marano. Al ventisettesimo ci prova Keita, la conclusione però viene deviata in corner. L'ultimo brivido è di marca messinese che colpisce un palo con Zerbo. Alla fine ciò che ne viene fuori è uno 0-0 che serve parzialmente a entrambe. Secondo pari consecutivo per i rossoblù che, però, continuano a non segnare (l'astinenza dura da sei giornate).

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Loza, Brunetti, Marchetti, Caiazza; Keita, Di Gilio, De Salvo; Carnevale, Coulibaly (26' st Azzara, 44' st Dick)), Sasanelli (37' st Ciprio). A disp.: Del Bello, Marrale, Sportolaro, Montenet, Catasus, Galita. All. Fanello

MESSINA: Giardino; Bosia, Trasciani, Bombaci, Clemente (40' st De Caro); Saverino, Garufi, Zucco (35' st Zerbo), Tourè (35' st Maisano); Tedesco, Oliviero (44’ st Pedicone). A disp.: Sorrentino, Kaprof, Papallo, Roseti, Bonofiglio. All.

ARBITRO: Mirko Pelaia di Pavia (assistenti Pietro Tinelli di Treviglio e Riccardo Benzi di Crema)

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Brunetti (V), Sasanelli (V), Trasciani (M). Angoli 5-3. Rec.: 4' pt-5' st