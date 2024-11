Emissari di West Bromwich Albion e Crystal Palace al 'Bentegodi' per il bomber del Crotone decisivo contro gli scaligeri

Sirene inglesi per Diego Falcinelli. Il bomber del Crotone piace sempre di più in Premier. Stando a radiomercato sull’attaccante rossoblu avrebbero messo gli occhi West Bromwich Albion e Crystal Palace. I due club avrebbero inviato anche loro emissari a visionare le doti tecniche ed atletiche del giocatore proprio domenica scorsa al “Bentegodi” di Verona. Una giornata fantastica per Diego Falcinelli autore di un gol tanto bello quanto decisivo per le sorti pitagoriche. Nono timbro stagionale per il centravanti sbarcato in Calabria in prestito dal Sassuolo. Numeri importanti che hanno attirato su di se non solo riflettori inglesi ma anche tedeschi e spagnoli. Prima però c’è da conquistare la salvezza con il Crotone. Un'impresa che passa soprattutto dai suoi gol.

Otto finali. «Mancano ancora 8 partite – commenta Falcinelli - saranno per noi 8 finali, a partire dall’Inter. Speriamo che lo Scida possa essere una bolgia contro i nerazzurri – continua - perché in casa possiamo fare male a tutti. So – chiosa Falcinelli - che potremo e dovremo fare diverse vittorie per sognare la salvezza».

Alessio Bompasso