I pitagorici sono chiamati a vincere almeno nove partite per sperare nella salvezza. Un obiettivo possibile per il presidente Raffaele Vrenna

Diciotto partite ufficiali al fischio finale. Cinquantaquattro punti in ballo più i tre in palio con la Juventus. A pensarci oggi sembrano ancora tantissimi. Eppure non è proprio così. Almeno per le squadre come il Crotone impegnate nella lotta salvezza. Dieci le lunghezze che separano attualmente gli squali pitagorici dal paradiso. Nove, invece, i punti riposti in cassaforte fino a questo momento.

Pochissimi se messi in proiezione mantenimento di categoria. I numeri non sbagliano. Anche mettendo in cascina la metà dei punti disponibili, 27, la risalita dei pitagorici è quasi impossibile. Ma è in quel quasi che Palladino e compagni dovranno costruirla. Il Crotone, ha l’obbligo di provarci in campo e fuori nonostante le difficoltà anche a convincere altri giocatori a trasferirsi in Calabria. Diciotto finali, insomma. Più il recupero con la Juventus per continuare a sognare.

Alessio Bompasso