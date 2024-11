Mercoledì prossimo, nella gara amichevole contro il San Marino ci saranno anche Ceccherini, Falcinelli e Ferrari, tra i convocati in azzurro da Mister Ventura. E intanto la Calabria a tinte rossoblu sogna la salvezza

Dietro l’angolo l’ultima e decisiva partita di campionato contro la Lazio. Il match che mette in palio la salvezza in Serie A. Sullo sfondo una buona notizia che inietta adrenalina pura in vena a Ceccherini, Falcinelli e Ferrari, convocati in azzurro da Mister Ventura per l’amichevole contro il San Marino che si giocherà ad Empoli mercoledì 31 maggio, con inizio alle 21.30.

Una conferma. Dopo la prima chiamata in azzurro del 20 Febbraio per Ceccherini e Falcinelli, e l’inserimento GianMarco Ferrari per un successivo stage nel mese di aprile. Una stagione davvero esaltante per i tre ragazzi che, con prestazioni di rilievo condite anche da diversi gol, stanno fornendo un contributo incisivo nel percorso del Crotone.

Arbitra Rocchi. Sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze a dirigere la gara tra Crotone e Lazio valevole per l’ultima giornata della Serie A Tim in programma domenica alle ore 20:45 allo Scida. Il fischietto toscano ha 4 precedenti con i rossoblù: 2 vittorie e 2 sconfitte il bilancio.

Parola d’ordine: correttezza. «Alla luce di alcune dichiarazioni pronunciate da dirigenti di Serie A, anche rispetto alle implicazioni del cosiddetto meccanismo ‘paracadute’, desidero intervenire per smorzare i toni con una riflessione personale. Credo fermamente nella correttezza di tutte le società e di tutti i calciatori professionisti. Anche in quest’ultima giornata, so bene che tutti scenderanno in campo con un solo obiettivo: dare il massimo per i propri colori. Rispetto alle motivazioni, collettive o dei singoli, sono certo ne prevarrà una in particolare: dare una rappresentazione del calcio quale sport che genera emozioni e che sostiene la passione di milioni di persone. Sono rimasti soltanto 90 minuti da giocare e niente è dato per scontato: un finale così emozionante, probabilmente, è il miglior regalo che il calcio possa fare a tutti i tifosi. Attendiamo con ansia il verdetto finale e che vinca il migliore».