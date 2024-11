I pitagorici restano bloccati a 9 punti (con una partita da recuperare) ed il pubblico non ne può più. Senza rinforzi difficile la salvezza

Doveva essere un nuovo inizio. L’alba di un nuovo tramonto. Doveva essere ma non è stato. Il Crotone riparte come aveva chiuso il girone di andata. Anche nella prima di ritorno contro il Bologna i pitagorici restano a bocca asciutta. Allo "Scida" vale il principio di Pareto. Minimo sforzo massimo risultato. Basta e avanza un gol di Dzemaili, infatti, agli emiliani per portare via dalla Calabria l’intera posta in palio senza neanche troppi strapazzi.

Anche il Crotone gonfia la rete con Trotta al 31esimo ma per l’assistente del signor Calvarese l’attaccante rossoblu segna in posizione irregolare ed il gol è annullato. Poi più nulla o quasi tra le fila calabresi.

Molto meglio il Bologna, nonostante le defezioni in corsa di torosidis e Gastaldello. Il gruppo di Donadoni esce più motivato dagli spogliatoi dopo la pausa Dzemaili prende bene le misure e con un diagonale millimetrico fulmina Cordaz così. Sullo “Scida” cala il silenzio. E nonostante la reazione degli squali arrivi, Rhoden e Falcinelli sfiorino il pari, per il Crotone la notte è ancora lunga. La corsa alla salvezza ancora di più. Altro che nuovo inizio e nuova alba.

Alessio Bompasso