Il gruppo pitagorico vuole spezzare la maledizione in “zona Cesarini” inaugurata un girone fa proprio contro la squadra di Donadoni

Entrambe cercano punti. Entrambe puntano al riscatto. Entrambe devono recuperare un match. Crotone e Bologna si giocano una bella fetta di salvezza all’Ezio Scida. E’ l’anticipo che apre ufficialmente il primo turno del girone di ritorno. E’ messa meglio la squadra di Donadoni ovviamente che all’andata riservò la prima delusione da serie A ai pitagorici. Era la prima giornata del campionato ed il Crotone dimostrò già in quella data, era il 21 agosto, pregi e difetti. Un gruppo senza paura, ben messo in campo ma poco esperto e quasi sempre punito nei minuti finali. Ad inaugurare la maledizione della zona “Cesarini” inversa, fu proprio il bomber del Bologna Mattia Destro uomo partita e primo giocatore della storia a segno contro il Crotone targato massima serie. Quel Mattia Destro che adesso è a digiuno da un po’ e contro i calabresi proverà a spezzare l’incantesimo sotto rete che lo vede a secco da 5 partite consecutive.

Non segna da tanto anche l’attacco del Crotone che tra rinvii e sconfitte non gonfia la rete dai primi di dicembre. Per rialzare la testa serve una vittoria. Serve soprattutto contro una diretta concorrente alla salvezza che proprio allo Scida vuole tenere lontano la zona rossa della graduatoria. Nicola ritrova Cordaz in porta dopo la squalifica. Intoccabile la coppia Falcinelli-Trotta in avanti con Palladino favorito su Stojan. Donadoni, invece, perde Taider per un infortunio al ginocchio ma lancia Di Francesco al fianco di Krejci e Destro in attacco. Fischio d’inizio sabato alle 18:00. Arbitra il signor Calvarese di Teramo.

Alessio Bompasso