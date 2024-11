I pitagorici già a lavoro per la prossima gara che darà inizio al girone di ritorno. Allo Scida arriva il Bologna che aprirà il girone di ritorno. Ma a far sperare è ormai l’imminente ritorno in rossoblu dell’ariete Budimir

Dietro le spalle un’altra cocente sconfitta, l’ennesima beffa. Davanti agli occhi una nuova sfida. Archiviata ormai seppur non senza strascichi, la partita all’olimpico, il Crotone riprende gli allenamenti in vista del prossimo match in programma sabato. Primo anticipo che darà inizio alla 1^ gara del girone di ritorno. Allo Scida arriva il Bologna. All’andata, fu Destro a rovinare l’esordio dei pitagorici nella massima serie. Quasi certamente gli emiliani troveranno una squadra diversa. Ferita dagli ultimi episodi ma sempre più convinta ad andare avanti e lottare per la salvezza. Mister Nicola sta perciò preparando al meglio una delle gare fondamentali per la corsa. Gli avversari ormai non sono più un mistero.

A far tirare un sospiro di sollievo ci pensa il mercato. E’ ormai quasi ufficiale il ritorno dell’ariete Budimir a Crotone. Il giocatore ha già espresso la volontà di voler ritornare tra i rossoblu, confermando quindi le voci già in circolo nei mesi scorsi. Per poter completare l’operazione bisogna aspettare l’ok definitivo da parte della società blucerchiata.

Maria Chiara Sigillò