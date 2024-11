Messo da parte, almeno momentaneamente, il campionato, i due pitagorici si godono il momento di gloria. Un’altra missione da compiere: convincere il c.t. azzurro nello stage per i calciatori emergenti

Il Crotone non demorde e continua a rincorrere la salvezza, ormai diventata una vera e propria impresa. Ma a far sorridere i pitagorici, ci pensa quella convocazione in nazionale quasi inaspettata da parte di Gian Piero Ventura per il secondo raduno dedicato ai calciatori emergenti

I prescelti rossoblù, Ceccherini e Falcinelli, che già nella mattinata di oggi, a Coverciano hanno iniziato la doppia seduta, che continuerà anche domani. Una preparazione dettagliata, dunque, per convincere il C.T. azzurro Ventura, in quella che potrebbe essere la vera e propria svolta professionale.

Occhio al campionato Al ritorno da Coverciano, però, Ceccherini e Falcinelli dovranno fare i conti con la realtà. Ad attendere i pitagorici, un’altra fondamentale partita. Quella contro il Cagliari, allo Scida.

Maria Chiara Sigillò