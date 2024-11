Tre partite tre sconfitte per i pitagorici. Una maledizione che continua anche ad Empoli. Pitagorici puniti dai difensori toscani e da un gol irregolare.

E adesso sono tre. Tre sconfitte in altrettante partite. Il Crotone resta da solo in fondo alla classifica. Se all’avvio la Serie A preoccupava, adesso fa rabbrividire. Nel mezzo 4/5 soluzioni di gioco da massima serie. Poi il vuoto. Se non lo zero in graduatoria generale. E quell’ultimo posto in solitaria che preoccupa tutti. Club, piazza e tecnico.

Anche l’Empoli si è allontanato dal fondo. Nello scontro diretto del "Castellani" i toscani sono più pragmatici e con due calci piazzati (irregolare il secondo gol) mette in tasca i tre punti.

Tra le due reti azzurre (Bellusci e Costa), quella di Sampirisi, altro difensore, che aveva momentaneamente ristabilito gli equilibri.

Al triplice fischio sorride l’Empoli, piange il Crotone ancora troppo acerbo per la Serie A. Una squadra che, anche per la telenovela Ezio Scida, rischia di mettersi contro pure gran parte della tifoseria. Nell'impianto calabrese rimandate non solo Genoa e Palermo. Anche l'Atalanta sarà "ospite" a Pescara.

Maggiori dettagli nel corso della puntata odierna di "Doctor Sport" in onda oggi alle 19 su LaC.