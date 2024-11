Tra i pitagorici allarme rientrato per Trotta. Tra i toscani niente trasferta per Pasqual e Tello. In dubbio Saponara

Una è con l’acqua alla gola, l’altra ha la possibilità di chiudere, o quasi, il discorso salvezza. Crotone – Empoli non è una partita qualsiasi. E’ una finalissima che mette sul piatto tre punti pesantissimi. Non può perderli la squadra di Nicola se vuole tenere accesa la speranza permanenza. Non può lasciarli per strada l’Empoli che ha la possibilità concreta di sbarrare la strada alle inseguitrici, Crotone in primisi, oggi distante 11 punti.



Palladino torna disponibile e ritroverà la fascia sinistra nel 4-4-2 calabrese. Dalla Coppa d'Africa rientra Mesbah, ancora out Tonev. Ce la fa Trotta che smaltito l’ affaticamento lamentato in settimana.



Dall’altre parte del campo niente Crotone per Pasqual e Tello: a sinistra ci sarà Dimarco. In dubbio Saponara e Laurini, che non si sono allenati. In avanti probabile attacco nei piedi di Maccarone che già all’andata castigò i pitagorici.



Fischio d’inizio domenica alle 15:00. Arbitrerà il signor Tagliavento della sezione di Terni.

Alessio Bompasso