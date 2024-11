I rossoblu sprecano troppo davanti la porta. Budimir non è in giornata e alla fine Nicola deve accontentarsi di un punto

E’ il primo punto dell’anno ma quanti rimpianti per il Crotone formato Hellas. Gli squali non riescono a buttare giù il muro innalzato dal Verona e alla fine sorridono a metà o piangono con un occhio. Dipende dai punti di vista. Perché nella notte dello Scida i rossoblu hanno tre ghiotte chance per mettere in tasca l’intero bottino ma la mira è imprecisa e la squadra di Pecchia si salva.

!banner!

Budimir spreca la prima dopo il brivido Cerci che trova la rete esterna. Bello ma poco produttivo il gesto tecnico di Ajeti sul finire del primo tempo. Fuori di un soffio l’incornata ancora di Budimir al minuto 53’. Il Verona ringrazia e porta a casa un punto. Il Crotone si mangia le mani e deve accontentarsi della “X”.