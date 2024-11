Icardi e compagni arriveranno in Calabria sabato e ripartiranno per Milano subito dopo il match dello “Scida”. Ecco quando e dove arriverà la squadra di Pioli

Sullo sfondo c’è il derby prima però la trasferta di Crotone. L’Inter vola in Calabria e nella nostra regione sale la febbre nerazzurra. Allo “Scida” non ci sarà il tutto esaurito come quando mise piede la Juventus ma la situazione sarà più o meno simile. Tantissimi i tifosi dell’Internazionale sparsi nelle cinque province calabresi. Molti di loro accoglieranno i propri beniamini nella città pitagorica. Qualche altro proverà ad intercettare Icardi e company all’aeroporto di Lamezia Terme, dove l’Inter atterrerà nella giornata di sabato.

L’arrivo in Calabria. L’Inter sbarcherà in Calabria con un volo charter che atterrerà all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme alle 16:45. La squadra proseguirà direttamente per Crotone dove passerà la notte. La ripartenza per Milano è prevista alle ore 19:00 di domenica sempre da Lamezia Terme.

Qui Inter. La formazione nerazzurra arriva al match dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Sampdoria che ha praticamente spento i sogni Champions League. Out Gagliardini, Pioli recupera Perisci. A centrocampo si rivedrà Kondogbia dal 1', al suo fianco ipotesi Medel e non Brozovic, con in caso in difesa schierato Murillo. In attacco Icardi, sostenuto sulla trequarti da uno tra Banega o Joao Mario.

Qui Crotone. Calabresi sulla scia dell’entusiasmo della vittoria in trasferta contro il Chievo Verona che ha riaperto la lotta salvezza. Recupero importante anche tra i rossoblu di Davide Nicola: contro l’Inter Falcinelli ci sarà. Ha smaltito la botta al ginocchio rimediata contro il Chievo. Impossibile fare a meno di lui e dei suoi gol in un momento decisivo come questo.Al suo fianco un ritrovato Marcello Trotta, tra i più in palla nel classico test di metà settimana. Domani rifinitura al mattino, poi la conferenza del tecnico a seguire.