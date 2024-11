Tutti in fila anche stamattina per accaparrasi gli ultimi tagliandi del recupero di campionato che metterà di fronte pitagorici e campioni d’Italia. E intanto domenica alle 18:00 c’e’ il Palermo

All’orizzonte c’è un’altra finalissima per restare in Serie A. Sullo sfondo la sfida di lusso alla capolista Juventus. Nel mezzo un entusiasmo che continua a crescere a Crotone. tanto per il match di domenica contro il Crotone, tanto per il recupero di campionato di mercoledì.

Duemila posti in più. Match per il quale il sindaco, acquisita la certificazione relativa al collaudo, ha autorizzato l’apertura dell’intera curva sud, portando la capienza totale dell’Ezio Scida a 16.108 posti. Duemila in più. come i tagliandi a disposizione dei tifosi giunti a Crotone da ogni parte della Calabria per accaparrarsi il prezioso biglietto “bianconerossoblu”.

Testa al Palermo. Quella con la Juve è una partita a cui il Crotone guarderà da domenica sera in poi. D’altronde davanti agli occhi dei ragazzi di mister Nicola c’è un altro colore di maglia da guardare attentamente: il rosanero. Tinte caratterizzanti il Palermo in quella che è a tutti gli effetti l’ultima chiamata salvezza per i siciliani. Per il Crotone no ma è come se lo fosse se non vuole gettare alle ortiche quanto di buono messo in cassaforte domenica scorsa contro l’Empoli. Squadra ancora troppo distante per alzare il piede dall’acceleratore e abbassare la concentrazione. Anche se in città sta per sbarcare la capolista.

