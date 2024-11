La corsa salvezza continua. Gli squali pitagorici sfidano i rossoneri sul proprio campo che promette una cornice di pubblico più o meno identica a quella vista contro la Juventus. La squadra con la quale il Crotone condivide il miglior ruolino nell’ultimo mese

Come la Juve molto meglio del Milan che domenica sbarcherà in Calabria a caccia di riscatto europeo dopo il capitombolo contro l’Empoli. La partita che ha rovinato la festa al Crotone dopo l’exploit di Marassi contro la Samp. La gara che ha confermato però una tendenza. Nessuno ha fatto meglio dei rossoblu nell’ultimo mese. Neppure la corazzata di Allegri o la Roma di Spalletti. Con queste certezze gli squali di Davide Nicola affrontano il diavolo. E Dopo l’Inter puntano a far piangere anche l’altra fetta di Milano. Quella a tinte rossonere.

La corsa sull’Empoli continua. E’ iniziata clamorosamente anche quella sul Genoa. Che invece ad aprile ha fatto peggio di tutti. La squadra di Juric ospita il Chievo. Quella di Martusciello attende il Sassuolo. Due gare non proprio proibitive. Non tanto per il valore quanto piuttosto per le motivazioni delle contendenti di liguri e toscani. Ma il Crotone ha l’obbligo ed il dovere di crederci fino alla fine.

L’arrivo in Calabria. Come per Juventus ed Inter, anche il Milan sbarcherà in Calabria con un volo charter che atterrerà all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme alle 16:45. La squadra proseguirà direttamente per Crotone dove passerà la notte. La ripartenza per Milano è prevista alle ore 19:00 di domenica sempre da Lamezia Terme.

Probabili formazioni:

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Stoian; Falcinelli, Trotta.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Lapadula, Deulofeu.

Alessio Bompasso