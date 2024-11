Episodio dubbio in pieno recupero che fa infuriare Zenga e lo “Scida”. Servirà un’altra impresa per salvare la Serie A

M i n u t o 9 4 ’ . C e c c h e r i n i c a d e i n a r e a d o p o u n c o n t r a s t o c o n M a g g i o . L o S c i d a e s p l o d e i n u n u r l o . I l C r o t o n e r e c l a m a i l r i g o r e . L ’ a r b i t r o l a s c i a c o r r e r e e a n c h e d a l V a r n o n a r r i v a l a s e g n a l a z i o n e s p e r a t a d a g l i s q u a l i . P o c h i s e c o n d i e x a r r i v a i l t r i p l i c e f i s c h i o . N e l l o s t a d i o r o s s o b l u v i n c e i l N a p o l i . L a s q u a d r a d i S a r r i è c a m p i o n e d ’ i n v e r n o . D e c i s i v o i l t i m b r o d i M a r e k H a m s i k ( s e m p r e p i ù s i m b o l o a z z u r r o ) a l 1 7 ’ . N e l m e z z o u n a t r a v e r s a d e l N a p o l i , u n b r a c c i o “ f u r b e t t o ” d i M e r t e n s n e l l a s u a a r e a , u n a p a r a t a c o n l e u n g h i e d i R e i n a e b e n q u a t t r o i n t e r v e n t i s u p e r d i C o r d a z c h e n e g a i l r a d d o p p i o a g l i o s p i t i . I l g r u p p o d i W a l t e r Z e n g a r e s t a i n z o n a r e t r o c e s s i o n e . A l l a r i p r e s a d e l c a m p i o n a t o s e r v i r à u n ’ a l t r a s t r a o r d i n a r i a c a v a l c a t a s a l v e z z a p e r r e s t a r e i n S e r i e A .