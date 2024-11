Tanti i calabresi “doc” e gli ex del calcio calabrese in campo. Attenzione particolare sul fenomeno di Cariati: Domenico Berardi ed il bomber catanzarese, Pietro Iemmello. Per il primo sarà esordio contro i pitagorici. Il secondo ha già deciso la sfida d’andata

Uno era assente, l’altro entrò in corsa e decise la sfida. Nel mezzo tanta Calabria ed un Crotone, ieri come oggi, alla disperata ricerca di punti salvezza. Domenico Berardi e Pietro Iemmello, talenti di casa nostra che hanno fatto fortuna altrove e che tanto servirebbero alla squadra pitagorica per mantenere la categoria. Purtroppo per i rossoblu,però, entrambi giocano nel Sassuolo che domenica verrà a far visita ai pitagorici all’Ezio Scida.

Berardi c’è. I modenesi sono incavolati neri e, dopo il kappò con polemiche contro il Milan, punteranno sul talento di Cariati, assente per infortunio all’andata, per rialzare la testa in campionato. Una sfida che potrebbe (ri)vedere protagonista Pietro Iemmello. L’uomo che regalò i tre punti ai neroverdi lo scorso 16 ottobre. Un bottino che tanto sarebbe servito al Crotone di allora e che tantissimo servirebbe al Crotone di oggi. Solo un successo, infatti, potrebbe riaprire la lotta salvezza.

Dalla conferma alle novità. Parola d’ordine: vittoria. Lo sa bene Davide Nicola, confermato dal club rossoblu in settimana nonostante i risultati negativi, che contro il Sassuolo potrebbe riservare qualche sorpresa nello schieramento. Ai complimenti adesso è necessario iniziare ad aggiungere i punti per tenere vivo il sogno Serie A. Berardi e Iemmello permettendo, ovviamente.

Alessio Bompasso