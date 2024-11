Nell' anticipo della 32esima giornata, il Crotone torna sconfitto dalla trasferta di Genova con il risultato di 1-0. Un risultato che salva il Grifone e che inguaia ancora di più i pitagorici, sempre in zona retrocessione. Il commento di Zenga nel post partita

A sei giornate dalla fine, per il Crotone arriva un'altra pesante sconfitta in chiave salvezza. Al “Marassi” si impone il Genoa per 1-0. Dopo un primo tempo giocato a ritmi blandi, i pitagorici reagiscono nella ripresa senza però trovare il gol del pari. Lo spauracchio retrocessione è dietro l'angolo. Il commento di Zenga: “Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio noi. Non siamo riusciti a trovare il gol, peccato. Dovremo lottare fino all'ultima giornata e così sarà”.