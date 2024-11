Un gruppo solido, compatto e con tanta determinazione. Così il Crotone continua la preparazione precampionato a Moccone sotto la guida di Mister Davide Nicola. Ed anche i nuovi arrivi iniziano ad integrarsi. E’ il caso di Davide Faraoni

Ha raggiunto i compagni in ritiro anche Adrain Stoian. Dopo le consuete visite mediche l’esterno offensivo, è sceso in campo per la prima corsa della nuova stagione. L’esterno offensivo seguirà un lavoro personalizzato prima di aggregarsi al gruppo. Un gradito ritorno, dunque, quello di Stoian, lontano dai campi da maggio scorso a seguito di un infortunio.