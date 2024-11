Domani alle 20:45 seconda gara consecutiva allo Scida per i pitagorici. Nicola cerca i primi tre punti della stagione dopo il kappaò con il Milan. Va a caccia della riscossa anche la squadra di Pecchia

Altro giro. Altra corsa. Parola d’ordine riscatto. Tanto per il Crotone quanto per l’Hellas Verona. Le due squadre che domani si daranno battaglia all’Ezio Scida nel segno della riscossa. La squadra di Davide Nicola deve dimenticare le tre sberle rimediate contro il Milan. Quella di Pecchia, mettere dietro le spalle il tris beccato in casa dal Napoli. Crotone-Hellas Verona. Seconda giornata di Serie A. Un’altra notturna per gli squali. Un’altra gara casalinga. E se contro il diavolo qualche sbavatura era permessa, contro gli scaligeri, diretti avversari per la salvezza, vietato qualsiasi errore.

Come si presenta il Crotone

Davide Nicola dovrà sopperire all'assenza dello squalificato Ceccherini, al suo posto Ajeti. Sulle fasce laterali spazio a Martella sulla sinistra e Faraoni sulla destra che accompagneranno rispettivamente l'azione di Stoian e Rohdien. Mandragora dovrebbe mantenere il posto nonostante l’esordio così e così contro il Milan. In attacco confermata la coppia Trotta-Budimir.

Come si presenta l’Hellas Verona

Un solo dubbio per Pecchia dall’altra parte del campo. Quello di Alex Ferrari che potrebbe partire dall'inizio al centro della difesa insieme ad Heurtaux. In avanti torna dal primo minuto Giampaolo Pazzini Napoli affiancato da Cerci e Verde.

Direzione di gara a Guida

Fischio d’inizio alle 20:45. arbitra il signor Guida di Torre Annunziata.