L’anticipo della dodicesima giornata, in programma il 10 gennaio prossimo, vedrà la squadra di coach Leo Tuoto affrontare in trasferta il Sandro Abate, formazione decima in classifica con 12 punti

Dopo la pausa natalizia, il campionato di Serie A di calcio a 5 si prepara a ripartire, e la Pirossigeno Cosenza è già tornata sul parquet per gli allenamenti. I Lupi di coach Leo Tuoto stanno lavorando duramente in vista della dodicesima giornata, in programma il 10 e 11 gennaio, con l’obiettivo di iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

Venerdì 10 gennaio, i rossoblù saranno impegnati al “Pala Del Mauro” di Avellino, in una delicata trasferta campana contro il Sandro Abate Avellino. La squadra irpina, attualmente decima in classifica con 12 punti, vuole mantenere le distanze dalla zona play out e cercherà dunque di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi.

Dal canto suo, la squadra di Leo Tuoto al match con la necessità di dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno scorso contro Sala Consilina, che ha rappresentato il secondo successo stagionale per la Pirossigeno. I rossoblù occupano il penultimo posto in classifica con 7 punti, a +2 sull’ultima posizione del Benevento e a -3 dal Pesaro, che attualmente sarebbe salvo.

I segnali di ripresa ci sono: nelle ultime tre giornate, il Cosenza ha raccolto due vittorie, mostrando una crescita importante sia sul piano dell’intensità di gioco che della fiducia. Tuttavia, per puntare alla salvezza e risalire la classifica, sarà fondamentale iniziare il 2025 con una prestazione convincente e, soprattutto, con una vittoria.