Il bomber rossoblu è l’uomo simbolo della salvezza. Per i tifosi è già un eroe. Come lo fu Budimir nella passata stagione. Ma ora lo vogliono tutti

In Inghilterra hanno già messo gli occhi su di lui. Difficilmente, però, le major italiane lo lasceranno partire. Di sicuro dovranno parlare con il Sassuolo che detiene il cartellino e per liberarsi di lui chiederà una lauta ricompensa. Questo è il futuro. Prima però c’è il presente. Ed il presente di Diego Falcinelli si chiama Crotone. Crotone = salvezza per il bomber rossoblu. L’uomo che con i suoi gol in due partite ha riaperto la lotta per la permanenza in Serie A. Ha infilato il pallone da tre punti contro il Chievo. Da solo ha praticamente battuto l’Inter. Per i nerazzurri è stato un incubo. Per i tifosi pitagorici: un sogno. In città è scoppiata la Falcinelli mania. 11 reti in campionato. Superato il muro della doppia cifra in massima serie. Convocato in Nazionale dal commissario tecnico azzurro, Giampiero Ventura. È la sua stagione e per i supporters rossoblu è il nuovo idolo. Se Ante Budimir è stato l’uomo della promozione. Diego Falcinelli è senza ombra di dubbio l’uomo della salvezza. Il primo ha festeggiato l’obiettivo a fine aprile. Quando, a distanza di 12 mesi, potrebbe arrivare l’aggancio o addirittura il sorpasso sull’Empoli. Ultimo ostacolo da superare per fare di Falcinelli un altro eroe di Calabria a tinte crotonesi.

Alessio Bompasso