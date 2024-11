Sullo sfondo la lotta a distanza con Genoa (a Palermo) ed Empoli (a Cagliari). E’ l’ultima chance per accorciare il gap

Andare più veloci della Juventus è servito a poco in classifica. Se non a tenere aperto un piccolissimo spiraglio al sogno salvezza, che qualche settimana fa sembrava un obiettivo impossibile. Lo è anche oggi ma il ruolino di marcia (dal dopo Chievo in poi) ha regalato al Crotone una certezza: il campionato di Serie A non finisce mai. E fino all’ultimo può riservare sorprese. Quelle che la squadra di Davide Nicola proverà a confermare anche contro l’Udinese, di scena domenica all’Ezio Scida.

Qui Udinese. I bianconeri hanno ancora poco da chiedere a questo campionato ma, parola di mister Delneri, sono vietati altri scivoloni come quello di Bologna di due domeniche fa, pena ritiri ad oltranza. Nello stadio calabrese, quindi, sarà gara vera.

Lotta a distanza. Attenzione anche su gli altri due campi roventi del turno numero 36. : Palermo, che ospiterà il Genoa, e Cagliari dove invece sbarcherà l’Empoli. Insomma la lotta salvezza a distanza prosegue. La speranza del Crotone di restare in Serie A pure.

Alessio Bompasso