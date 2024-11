Una partita da vincere, il Crotone non può più sbagliare e nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato i pitagorici dovranno cercare a tutti i costi di ottenere il primo successo in campionato. Allo “Scida” sabato alle 15:00 arriva la Lazio ed i rossoblù contro i biancocelesti hanno una tradizione favorevole tra le mura amiche: una vittoria, era il 28 maggio 2017 e un pareggio, il 13 maggio 2018 nei due precedenti incontri giocati in Serie A. All’Olimpico, invece due vittorie dei capitolini.

Le probabili scelte del Crotone

Dopo il buon pari conquistato in casa del Torino, prima della sosta per le Nazionali, Stroppa con il suo 3-5-2 è alla ricerca dei primi 3 punti di questa stagione che vede al momento il Crotone all’ultimo posto. Il tecnico potrebbe schierare in difesa, Magallan, Marrone e Golemic al posto dello squalificato Luperto. Centrocampo a cinque con Cigarini nel ruolo di regista, il polacco Reca e Pedro Pereira sugli esterni mentre Zanellato e Vulic centrali. In avanti spazio ancora una volta alla coppia Simy – Messias

Le probabili scelte della Lazio

Inzaghi non potrà contare sull’impiego di Strakosha e Milinkovic Savic positivi al Covid e probabilmente anche stop anche per Luis Alberto, che potrebbe essere oggetto di punizione da parte della società dopo lo sfogo via social sulla questione dell’aereo acquistato dal club del presidente Lotito. Torna a disposizione di Simone Inzaghi, Ciro Immobile, così come Lucas Leiva.

L'arbitro

L’arbitro dell’incontro sarà Juan Luca Sacchi alla sua undicesima direzione in Serie A. La terza in questo campionato.