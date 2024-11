La società rossoblu sarebbe pronta a rinnovare la fiducia a Davide Nicola ma solo in caso di salvezza. In caso contrario pronto un nuovo progetto

Davide Nicola non si tocca. Il tecnico del Crotone resterà in Calabria. Anche in questo infuocato finale di stagione. Anche il prossimo anno. Almeno questa è l’intenzione del club pitagorico ad oggi. Tutto però solo in caso di permanenza in Serie A. Sia chiaro. In caso contrario la società rossoblu avrebbe già in testa un sostituto. Radio mercato parla di un contatto (anzi nuovo contatto) con Fabio Grosso che dopo il “no” all’esordio in panchina in massima serie di inizio stagione, sarebbe pronto a sposare il progetto calabrese in una più “tranquilla” Serie B. Parola che a Crotone ancora nessuno pronuncia ma che, inevitabilmente con tredici punti in classifica dopo venticinque giornate (e la zona salvezza sempre distante nove lunghezze a tredici partite dal gong) qualcun altro avrà già in cima ai propri impegni organizzativi.

Alessio Bompasso