Sconfitti per 2 reti a 1, i pitagorici non riescono a bissare l’impresa dello scorso anno e salutano la massima serie all'ultima giornata

Finisce al San Paolo il sogno del Crotone. A Napoli la squadra di Zenga subisce un 2 a 1, ad opera di Milik e Callejon, che decreta la retrocessione in serie B. Non serve a nulla la rete sul finale di Tumminello.

Dopo l’impresa dello scorso anno i pitagorici non sono riusciti a ripetersi, finendo così per dire addio alla massima serie all'ultima giornata di campionato.