L’ultima volta contro il Milan in coppa gli squali sfiorarono il colpaccio. Domenica contro l’Inter, che ha mandato via De Boer, i pitagorici cercano il terzo risultato utile di fila

Sulle spalle la consapevolezza di aver fatto un bel passo in avanti. Questa volta non solo in termini di prestazioni ma anche di risultati. I quattro punti nelle ultime due partite hanno rafforzato le sicurezze del Crotone.

Una montagna di sorrisi che la squadra pitagorica cercava da un bel po’. Quello che serviva ad un gruppo che nonostante l’ultimo posto in classifica sa di non essere la squadra più debole di serie A. Un’iniezione di fiducia sparata in vene che ha rifatto esplodere l’entusiasmo attorno al gruppo di Davide Nicola. Il contesto giusto per inanellare un altro risultato positivo e cercare da subito il sorpasso in classifica su Palermo, Empoli e Pescara. Davanti agli occhi, però, c’è l’Inter.

Una delle grandi corazzate d’Italia ma mai come ora una nave in balia delle onde. Il gruppo nerazzurro ha mandato via De Boer e cerca il sostituto. Nel frattempo il gruppo è stato affidato a Stefano Vecchi che probabilmente guiderà l’Internazionale anche contro il Crotone.

Attenzione, nella Scala del calcio l’impresa resta difficilissima. Ma al “Meazza” gli squali hanno già strappato applausi facendo venire i brividi al Milan.