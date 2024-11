Otto reti in tre mesi per il centravanti umbro. Gli ultimi tre domenica nella gara più importante dell’anno contro l’Empoli. Dopo Budimir in Calabria è nata una nuova stella

Diego Falcinelli. Ricordate questo nome. Se il Crotone può sperare ancora nella salvezza molto del merito è di questo ragazzone umbro, alla prima tripletta in A. Un tris calato nella partita più importante dell’anno, nel momento più delicato del match contro l’Empoli. La squadra da battere e sorpassare per restare nell’Olimpo del calcio italiano. Quella Serie A che si è accorta di Falcinelli esattamente un fa quando il centravanti di Marsciano infilava il suo primo pallone in fondo al sacco nel massimo torneo, quando la vittima era il Frosinone e lui vestiva la maglia del Sassuolo. Quel Sassuolo che in estate ha deciso di girare in prestito al Crotone e che lui punisce alla prima occasione utile. Era il 16 ottobre e da allora Diego ha segnato 8 reti in 14 gare nel giro di 3 mesi. Quanto Callejon o Bacca, giusto per citarne qualcuno. Falcinelli ed il Crotone. Come Budimir ed il club pitagorico targato 2016. Per un altro sogno: restare in Serie A.

Alessio Bompasso