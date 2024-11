La squadra ligure, fresca di eliminazione in coppa Italia vuole dare un altro “schiaffo” ai pitagorici che la rimonta nel match d’andata non l’hanno ancora digerita

La Lazio vola ai quarti di finale di coppa Italia lasciando a bocca asciutta il Genoa. Arrabbiatissima la formazione ligure già reduce da cinque ko in campionato. Condizione da non sottovalutare a Crotone in vista della sfida all’ex Juric in programma domenica. Difficoltà in più per il gruppo pitagorico che, come, quanto e più del Genoa, deve risalire la china in campionato.





Vietato sbagliare. Ai liguri sono permessi black out. Ai calabresi non più. Servono i punti per restare in serie A. Servono soprattutto contro squadre “alla portata” come il Genoa. Una compagine che all’andata riservò uno schiaffo pesante agli squali con una rimonta incredibile nella ripresa. Una ferita ancora aperta sulla quale i liguri vogliono spargere aceto, i pitagorici applicare punti di sutura e ripartire. In fondo, e neanche troppo, non ci sono altre vie.