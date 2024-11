Nicola lascia in panchina Palladino. Tra i milanesi ballottaggio Banega-Eder. A San Siro ci saranno tanti tifosi calabresi

Inter – Crotone non è una partita qualunque. È una sfida storica per il club pitagorico che mai ha duellato con i nerazzurri fino ad oggi. E’ una partita in cui le due squadre si giocano tantissimo. Ha tutto da perdere l’Inter del traghettatore Vecchi. Sul momento no dell’Internazionale si è detto e scritto tutto. L’unica cosa che conta per Icardi e company è il successo. Per spezzare il momento no, e l’andamento da retrocessione delle ultime cinque partite di campionato.

Serie A, Inter-Crotone: anche gli scommettitori tifano rossoblu

Il Crotone cerca il tris. I milanesi hanno raccolto un punto in meno anche del Crotone che invece nelle ultime due giornate ha conquistato gli stessi punti della Roma. La squadra di Davide Nicola riparte proprio da qui e dalla voglia di inanellare il terzo risultato utile di fila che potrebbe proiettare gli squali oltre la zona retrocessione già questa domenica. E’ il bello della serie A in cui tutto resta in bilico fino all’ultimo secondo di gara. Come tra Inter e Crotone, sulla carta una gara impossibile. In campo tutta un’altra cosa. Almeno così sperano i tifosi calabresi. molti di loro saranno presenti anche a San Siro. Come fecero un anno fa contro il Milan. Era la coppa Italia, era un altro Crotone. Ma la voglia di far venire i brividi ai più quotati avversari sarà la stessa.

Le probabili formazioni. Tra i pitagorici Mesbah dovrebbe partire dall’inizio con Martella pronto a subentrare. Nel tridente possibile panchina per Palladino ed inserimento dal primo minuto di Tonev. Trotta e Falcinelli intoccabili. Nell’Inter Vecchi cambia qualcosa dopo l’impegno di Europa League: rientra Murillo al posto di Ranocchia, mentre sulla sinistra Ansaldi prende il posto di Nagatomo. Sulle fasce ancora Perisic e Candreva. Davanti ballottaggio Banega-Eder.

Alessio Bompasso