Succede tutto nella ripresa. Mandzukic la sblocca. Benatia la chiude. Nel mezzo il gol di De Sciglio

Come lo scorso 21 maggio. La Juventus batte il Crotone per 3-0. Come allora anche nel posticipo della 14^ giornata la sblocca Mario Mandzukic. Questa volta però la “vecchia signora” ci mette 52’ prima di spaccare il muro innalzato dai calabresi. La squadra di Davide Nicola si difende con ordine e nel corso del primo tempo si permette anche il lusso di procurare qualche grattacapo alla difesa bianconera. Poi nella ripresa le energie vengono meno, la forza della Juventus viene fuori e in 18 minuti, Dybala e compagno, chiudono a tripla mandata il match. Mandzukic apre le marcature al 52’. De Sciglio (appena entrato) e Benatia completano l’opera. Il Napoli resta a +4. E venerdì c’è lo scontro diretto al San Paolo. Per il Crotone onore delle armi all’Allianz. Ma le partite in cui fare punti sono altre.