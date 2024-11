Il successo contro il Chievo ha ridotto a 5 le lunghezze che separano i pitagorici dall’Empoli, kappaò per la settima volta consecutiva. Cruciale la sfida contro i neroazzurri

Dall’inferno al paradiso. Dall’incubo al sogno salvezza ancora vivo. Tutto in 90 minuti. Il Crotone approfitta dell’ennesimo scivolone dell’Empoli e con un blitz formato “SWAT” mette in tasca il primo successo in trasferta riducendo di tre lunghezze il gap nei confronti dei toscani che adesso di punti di vantaggio sui calabresi ne hanno appena cinque. Insomma, gli squali pitagorici hanno fatto il massimo. Il resto lo ha messo l’Empoli che ha perso le ultime sette partite di fila riaprendo una lotta salvezza che sembrava morta e sepolta. Decisivo il prossimo turno quando il Crotone ospiterà l’Inter e l’Empoli (24 ore prima) attenderà il Pescara.

Alessio Bompasso