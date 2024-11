La beffa arriva sempre nei minuti finali

Ancora una beffa. Ancora nei minuti finali. Il Crotone si arrende alla maledizione in zona "Cesarini" e contro la Lazio arriva una nuova sconfitta. Decisivo il timbro di Ciro Immobile al 90'. Lazio che nel primo tempo aveva fallito un rigore con Biglia. Bravo l'esordiente Festa tra i pali pitagorici. Il sostituì dello squalificato Cordaz, prima ipnotizza il capitano biancoceleste dal dischetto poi nega la gioia agli attaccanti avversari in altre tre circostanze. Si arrende alla fine, come tutto il Crotone. Ancora. Con la vittoria di ieri dell'Empoli sul Palermo si complicano i piani salvezza della squadra di Davide Nicola ora a -8 dalla zona salvezza.

Alessio Bompasso