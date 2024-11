I pitagorici hanno altre quattro partite per recuperare su toscani e liguri che dopo il pari del Milan allo Scida tirano un bel sospiro di sollievo. Ma la rincorsa continua

Se seguire il campionato di Serie A ha ancora il suo perché. Il merito è tutto del Crotone che clamorosamente ha riaperto la lotta salvezza, riportando all’inferno l’Empoli e tirandosi tra le fiamme anche il Genoa.

Che paura. Se domenica il Milan non fosse riuscito a pareggiare, a liguri e toscani sarebbe venuto un colpo. Per fortuna, loro, il diavolo ha strappato via un punto dallo Scida ed il Crotone ha accorciato solo di una lunghezza su entrambe, kappao rispettivamente contro Chievo e Sassuolo. Ora i punti di distanza sono 4 dall’Empoli e 5 dal Genoa. Le partite che mancano all’appello sono 4. I punti in palio 12. Pescara, Udinese, Juventus e Lazio. Le prossime avversarie rossoblu.

La rincorsa resta difficilissima. E’ chiaro. E non solo per le antagoniste pitagoriche, quanto piuttosto per le motivazioni di chi andrà a lottarsi la posta in palio contro liguri e toscani. Il Genoa dovrà affrontare Inter, Palermo, Torino e Roma. L’Empoli Bologna, Cagliari, Atalanta e Palermo. più probante il calendario dei grifoni di Juric. Meno impervio quello davanti agli occhi dei ragazzi di Martusciello. Mantenere la Serie A resta impresa ardua, complicata, quasi impossibile. Ma vuoi mettere il gusto di vedere con gli occhi sgranati Empoli e Genoa? Anche solo per un istante. Come domenica scorsa.

Alessio Bompasso