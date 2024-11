Proiettando lo stesso recupero (tre punti nelle ultime 6 gare) sulle partite che mancano al termine del campionato i pitagorici non riuscirebbero ad annullare il gap nei confronti dei toscani

Un forte vento, tanti sbadigli un solo lampo ed un punto a testa che non serve a nessuno. Crotone-Sassuolo è un match che vale un’altra occasione persa per gli squali pitagorici. Una delle ultimissime (se non l’ultima) per provare a stringere la forbice tra se e chi rappresenta l’ultimo appiglio alla Serie A. Quell’Empoli kappaò nelle ultime 4 partite (5 volte nelle ultime sei gare) e avvicinato solo di un punto. Allo “Scida” il Sassuolo non punge ma il Crotone non ne approfitta. Simy non gira proprio, Falcinelli è impreciso, Trotta entra nel secondo tempo, mette un po’ di pepe ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0. E quando Ferrari all’80’ centra in pieno il palo da due passi, capisci che non è proprio giornata. Un’altra chance gettata alle ortiche. Con sempre meno partite da giocare e meno punti a disposizione.

Le proiezioni. Anche nel periodo più buio dell’Empoli le dirette concorrenti sono riuscite a sgranocchiare davvero poco nei confronti dei toscani. Tre i punti recuperati dal Crotone nelle ultime sei gare (quattro quelli del Palermo. Due quelli del Pescara) Un recupero importante se mancassero almeno 20 gare da qui al termine del campionato. Un recupero misero se proiettato sulle undici partite mancanti e gli otto punti che separano ancora gli squali rossoblu dalla quota salvezza.

Alessio Bompasso