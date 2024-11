I pitagorici devono sperare che il Palermo, che ha già battuto il Genoa, rovini i piani dell’Empoli. In caso di sconfitta toscana ai rossoblu potrebbe bastare anche un pari con la Lazio

Dalla “S” di storia alla “S” di sogno, passando dalla “S” di scudetto alla “S” di salvezza. Tra Juventus Crotone va in scena il festival della Serie A. Quasi una filastrocca. Dolcissima per i bianconeri campioni d’Italia per la sesta volta consecutiva. (mai nessuno ci era riuscito fino ad oggi). Agrodolce per i calabresi, a dire il vero mai potenzialmente pericolosi per la “Vecchia Signora” formato Stadium, che adesso si giocheranno tutto nell’ultima e decisiva partita di campionato contro la Lazio.

Juric si salva. Dalla lotta per non retrocedere è uscito di scena il Genoa che con il successo contro il Torino ha archiviato questa stagione, ma non l’Empoli. I toscani, kappao con l’Atalanta, restano a +1 dai rossoblu di Pitagora. Una si salverà. L’altra farà compagnia a Palermo e Pescara in Serie B.

Occhio alla 38. giornata. Il calendario propone Crotone-Lazio e Palermo-Empoli. Con un successo degli uomini di Martusciello ogni calcolo andrebbe a farsi benedire. In caso di sconfitta dei toscani, invece, le cose cambierebbero. È come se cambierebbero. In maniera sostanziale. Con il segno “-” alla Favorita, al Crotone potrebbe bastare anche un pareggio allo Scida contro la Lazio per festeggiare la permanenza in Serie A. Aspettando che i verdetti finali recitino la S più importante: a Crotone è "S"alvezza.