Inter – Crotone aprirà, domani alle 12:30, il 2021 per il campionato di Serie A, giunto alla quindicesima giornata. Per i pitagorici, dunque, trasferta al limite del proibitivo in casa dei nerazzurri che, in classifica, sono al secondo posto dietro ai cugini del Milan, ed in casa hanno finora ottenuto 5 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Il Crotone, invece, lontano dallo “Scida” non ha mai vinto: 2 pareggi e 5 sconfitte sono il magro bottino ottenuto finora in trasferta dalla squadra di mister Stroppa.

Le scelte di Conte

Il tecnico pugliese dei nerazzurri ha recuperato Alexis Sanchez, che è tornato ad allenarsi con il gruppo e contro il Crotone dovrebbe partire dalla panchina. Conte e l’Inter hanno invece salutato Nainggolan che si è trasferito al Cagliari. Nel 3-5-2 contro il Crotone, a centrocampo spazio ad Arturo Vidal, mentre in attacco i pitagorici dovranno difendersi dal terribile duo formato da Lukaku e Lautaro Martinez.

Le scelte di Stroppa

Mister Stroppa deve fare ancora una volta a meno di Luca Cigarini a centrocampo, la regia dei rossoblù dovrebbe essere affidata a Zanellato, mentre è tornato a disposizione Andrea Rispoli. Solita difesa con Magallan – Marrone e Luperto, in attacco oltre al confermatissimo Junior Messias, ballottaggio tra Riviere e Simy, con il francese che parte da favorito per una maglia da titolare.

I precedenti

Nella massima serie le due squadre si sono affrontate quattro volte, con un bilancio a favore dei milanesi che hanno vinto in 2 occasioni. Poi un pari ed una vittoria del Crotone. Nell’ultima occasione, alla ventitreesima giornata del campionato 2017/18, a “San Siro” finì 1-1: all’iniziale vantaggio dell’italo-brasiliano Eder, il Crotone rispose con la rete di Andrea Barberis.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa