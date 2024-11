Il Crotone si aggiudica il primo dei tre scontri diretti per la salvezza. Le reti di Simy e Faraoni portano i rossoblù a quota 31, lasciandosi alle spalle la zona retrocessione

Dopo un solo punto in cinque trasferte, il Crotone porta a casa l'intera posta in palio e lo fa in una delle tre partite più importanti, contro l'Udinese.

Primo tempo chiuso 1-1



Alla rete di Lasagna, risponde Simy chiudendo così il primo tempo sull'uno pari.

Secondo tempo



Nella ripresa l'Udinese spinge sfiorando più volte la rete del raddoppio ma Cordaz blinda la porta.

A dieci minuti dalla fine però, la situazione si capovolge. Simy prova la conclusione che viene deviata, l'ex di turno, Faraoni si fa trovare pronto e mette dentro il gol del 2-1. Il gol vittoria. Successo fondamentale per la squadra di Zenga che si porta ora a quota 31 lasciandosi almeno momentaneamente SPAL e zona retrocessione. Nel prossimo turno, un altro scontro diretto contro il Sassuolo.