Rumors di mercato sempre più insistenti vorrebbero Antonio Cassano vicino al Crotone. Un affare per entrambi. Ecco perché

Ad agosto un contatto a distanza mai concretizzato. A gennaio un affare per entrambi. Per il Crotone a caccia di giocatori d’esperienza e per Antonio Cassano, separato in casa con la Sampdoria e possibile prezzo pregiato della sessione invernale di mercato. “Fantantonio” punta a cambiare aria e a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Crotone sarebbe la piazza giusta. Squadra che deve risalire la china. Ambiente tranquillo. E un ruolo da mamma chioccia che darebbe la responsabilità giusta al talento di Bari vecchia. Un sogno? Può darsi. Ma la trattativa non è da escludersi. In fondo per Cassano sarebbe come tornare a casa. In quel "Sud" che lo ha lanciato nel calcio che conta e che potrebbe rifargli spiccare il volo.