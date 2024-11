Si avvicina la partita contro il Cagliari allo Scida. L’obiettivo del Crotone è la continuità ma soprattutto la voglia di ritrovare la vittoria in casa.

Il Crotone si prepara alla partita contro il Cagliari. E per i rossoblù, sarà un altro scontro diretto. I sardi vantano infatti due punti di vantaggio. Vincere, per la squadra di Zenga, significherebbe quindi sorpasso in classifica e un nuovo tassello per la salvezza. Con la vittoria sul Verona, infatti, i rossoblù hanno lasciato momentaneamente la zona retrocessione.

All’andata vinse il Cagliari

All’andata si impose il Cagliari per 1-0 festeggiando così il nuovo stadio. Ma il Crotone deve necessariamente invertire il ruolino di marcia interno con l’ultima vittoria in casa ferma al 17 dicembre.

Invertire la rotta a e ritrovare la vittoria in casa

Bisogna sfruttare quindi il fattore stadio, così come ribadisce l’attaccante Marcello Trotta. Si scenderà in campo domenica. Fischio di inizio alle 15.