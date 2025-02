Nel 15esimo turno del torneo nazionale i biancorossi regolano 4-1 il Mazara confermandosi al primo posto insieme al Bitonto. Buon pareggio per i rossoneri che fanno 2-2 in casa del Monopoli. L’Ecosistem perde 5-2 contro il Canicattì

La 15esima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 regala emozioni contrastanti alle squadre calabresi. In un turno agrodolce, il Soverato domina il Futsal Mazara vincendo per 4-1, confermandosi così al vertice della classifica del girone D insieme al Bitonto, con 35 punti.

La vittoria dei biancorossi di coach Marullo, frutto delle reti di Scigliano (doppietta), Francini e Scerbo, rende ancora più atteso il prossimo incontro tra le due capolista, che potrebbe rivelarsi decisivo per il salto di categoria.

Turno che regala un sorriso, in chiave salvezza, al Città di Acri che ha ottenuto un pareggio d’oro, per 2-2, contro il Monopoli, terza forza del torneo. Le reti di Galindo e Dani Vega consentono ai rossoneri di mister Basile, di raggiungere 15 punti in classifica, agganciando il Lamezia e portandosi sul +2 rispetto alla zona play out e a +4 sull’ultimo posto occupato dal Messina.

Al contrario, l’Ecosistem Lamezia, subisce un duro scivolone perdendo 5-2 in casa del Canicattì, quarto della classe. Gli Orange, ora sotto pressione, dovranno rivedere le proprie strategie in vista del prossimo turno, in cui affronteranno in casa il Piazza Armerina in una sfida decisiva per rimettersi in carreggiata.