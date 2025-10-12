È cominciato ieri il campionato di Serie A2 di calcio a 5, ma l’avvio non sorride alle due rappresentanti calabresi del girone D. Sia il Città di Acri che la Blingink Soverato sono state infatti sconfitte nei rispettivi impegni casalinghi, nonostante prove generose e tratti di buon futsal.

Al Palasport di Acri, i rossoneri di coach Alessandro Basile si arrendono per 7-3 all’Eur Roma, ma il punteggio non racconta fino in fondo l’andamento di una gara per lunghi tratti equilibrata. I laziali partono forte e vanno in vantaggio con Lutta dopo pochi secondi. L’Acri reagisce e trova il pareggio con Frassetti, al suo terzo gol consecutivo dopo la doppietta in Coppa Divisione. L’Eur chiude avanti il primo tempo (1-2) grazie a Lombardino, poi nella ripresa allunga con Batella. Ma l’Acri non molla e Arcidiacone e Mannella riportano il punteggio sul 3-3.

Nel momento migliore dei rossoenri, l’Eur trova il nuovo vantaggio con Rocchi. Il portiere Gallo para anche un rigore, e mister Basile tenta la carta del power play per cercare il pari, ma i romani ne approfittano e nel finale siglano altre tre reti che fissano il definitivo 7-3.

Sconfitta interna anche per la Blingink Soverato, battuta 7-4 dal Messina Futsal al Palasport “Franco Scoppa”. Nonostante il risultato, la squadra di Andrea Lombardo ha mostrato personalità e voglia di giocarsela fino alla sirena. I biancorossi sono andati a segno con una doppietta di Vedoveli e le reti di Santaguida e Frustace, ma il Messina ha saputo sfruttare meglio le occasioni grazie ai gol di Caropi (tripletta), Beluco (doppietta), Adamo e Puglisi.

Negli altri incontri del girone D, vittorie esterne per Junior Domitia (3-2 sul 1983 Roma 3Z) e Marsala Futsal 2012 (4-3 a Mazara), mentre successo netto del GEAR Piazza Armerina sul Promostand Regalbuto (5-2).