I rossoneri cosentini di coach Basile meriterebbero il pareggio contro l’Eur Roma ma subiscono tre reti negli ultimi istanti di gara. Prova generosa dei catanzaresi di Lombardo, trascinati da Vedoveli (doppietta), Santaguida e Frustace, ma il Messina Futsal è più cinico

È cominciato ieri il campionato di Serie A2 di calcio a 5, ma l’avvio non sorride alle due rappresentanti calabresi del girone D. Sia il Città di Acri che la Blingink Soverato sono state infatti sconfitte nei rispettivi impegni casalinghi, nonostante prove generose e tratti di buon futsal.

Al Palasport di Acri, i rossoneri di coach Alessandro Basile si arrendono per 7-3 all’Eur Roma, ma il punteggio non racconta fino in fondo l’andamento di una gara per lunghi tratti equilibrata. I laziali partono forte e vanno in vantaggio con Lutta dopo pochi secondi. L’Acri reagisce e trova il pareggio con Frassetti, al suo terzo gol consecutivo dopo la doppietta in Coppa Divisione. L’Eur chiude avanti il primo tempo (1-2) grazie a Lombardino, poi nella ripresa allunga con Batella. Ma l’Acri non molla e Arcidiacone e Mannella riportano il punteggio sul 3-3.

Nel momento migliore dei rossoenri, l’Eur trova il nuovo vantaggio con Rocchi. Il portiere Gallo para anche un rigore, e mister Basile tenta la carta del power play per cercare il pari, ma i romani ne approfittano e nel finale siglano altre tre reti che fissano il definitivo 7-3.

Sconfitta interna anche per la Blingink Soverato, battuta 7-4 dal Messina Futsal al Palasport “Franco Scoppa”. Nonostante il risultato, la squadra di Andrea Lombardo ha mostrato personalità e voglia di giocarsela fino alla sirena. I biancorossi sono andati a segno con una doppietta di Vedoveli e le reti di Santaguida e Frustace, ma il Messina ha saputo sfruttare meglio le occasioni grazie ai gol di Caropi (tripletta), Beluco (doppietta), Adamo e Puglisi.

Negli altri incontri del girone D, vittorie esterne per Junior Domitia (3-2 sul 1983 Roma 3Z) e Marsala Futsal 2012 (4-3 a Mazara), mentre successo netto del GEAR Piazza Armerina sul Promostand Regalbuto (5-2).